Antonio Arzillo nominato consulente della commissione Antimafia. Soddisfazione di FdI

Antonio Arzillo nominato consulente dell’Antimafia. Nella mattinata di ieri, mercoledì 6 novembre, con una delibera dell’ufficio di presidenza della nominato consulente dell’Antimafia. Nella mattinata di ieri, mercoledì 6 novembre, con una delibera dell’ufficio di presidenza della commissione bicamerale antimafia , è stata ratificata la nomina di Antonio Arzillo quale consulente della commissione stessa.

“Siamo molto contenti che la commissione antimafia abbia scelto come consulente proprio Arzillo. Persona di cui conosciamo l’operato, l’attività che svolge da anni di contrasto alla criminalità organizzata e di promozione della legalità – afferma Gimmi Cangiano, coordinatore campano di Fratelli d’Italia -. Siamo sicurissimi che, come ha sempre fatto, svolgerà un lavoro impeccabile e sarà di grande e fondamentale sostegno ai lavori parlamentari. Il contrasto alle mafie è un tema molto serio e delicato, e solo chi come Arzillo possiede una forte conoscenza dell’argomento e una ancor più forte esperienza può dare un contributo serio alla causa. A lui va il nostro in bocca al lupo”.

Ecco il comunicato della commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia, presieduta dal senatore Nicola Morra. “Il presidente comunica che nel corso dell’odierna riunione dell’ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, è stato deliberato che la Commissione si avvalga della collaborazione a tempo parziale e limitato, del signor Antonio Arzillo, attivo nell’ambito delle azioni di promozione della legalità e delle politiche sociali riguardanti i percorsi di recupero dei minori in area penale e la gestione dei beni confiscati”.

(Foto:Ilmeridianonews.it)