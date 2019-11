A Ornella Vanoni scappa una parolaccia in diretta tv: «Non si vede un c…» (video)

Le parolacce non si addicono a una signora. Però se la signora si chiama Ornella Vanoni si può fare anche uno strappo alla regola. È accaduto ieri sera durante il memorial di Raiuno in onore di Fabrizio De André. È il momento di Ornella Vanoni, che deve cantare un brano del compianto Fabrizio. Una luce impertinente l’acceca e l’artista ne è infastidita. Non riesce ad esibirsi. E, senza starci tanto a pensare, esclama un parolaccia per esprimere il suo disappunto. «Non s vede un c… ». E poi: «Rifacciamo tutto da capo». Il pubblico in sala ride e applaude. Se si trattasse di un altro personaggio sarebbe il gelo. Ma a Ornella Vanoni e tutto perdonato. Non è mai volgare. Anche quando, per l’appunto, dice “c…”. Non è mai volgare. La sua spontaneità rimane sempre un spontaneità d classe.

Non è la prima volta che Ornella Vanoni da scandalo in tv. È successo anche al Festival di Sanremo. La Vanoni si è resa protagonista di un bacio lesbo con Patty Pravo. «Patty Pravo ha 71 anni, Ornella Vanoni è nata nel 1934. In due superano abbondantemente il secolo e mezzo, ma non hanno perso la voglia di trasgredire e di dare scandalo. Così, il dietro le quinte del Festival di Sanremo ha visto esibirsi le due signore della musica leggera, in un clamoroso bacio lesbo. Inutile dire che il video dell’incontro ravvicinato tra le due è diventato rapidamente virale. Nella sequenza, pubblicata su Instagram dalla Vanoni, si vede Patty Pravo in compagnia di Briga, con il giovane autore che le chiede: “Patty, non me la presenti?”, indicando la Vanoni. Quest’ultima chiede: “E lui chi è?”. “È Briga, è un brigante”, la risposta ironica della cantante veneziana. Quindi, il bacio. Non è mai troppo tardi per dare scandalo».