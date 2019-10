Siamo già alle minacce. Agli sms profetici. Al Renzi contro Conte. “Guarda che con dieci deputati ho fatto cadere Letta”, avrebbe scritto l’ex premier. Matteo da Firenze, a quanto pare, ha il numero di cellulare del premier. E sa come usarlo per tenerlo in scacco.

Conte ostenta tranquillità, però…

In mattinata, dalle pagine del Corriere della Sera, è arrivato un appello imbarazzato di Conte dopo le tensioni per il varo della manovra. “Da tutte le forze politiche, vecchie e nuove – dice il premier – mi aspetto lealtà e spirito di collaborazione. Per cambiare l’Italia, dobbiamo lavorare tanto nella medesima direzione”. Ma la maggioranza è sempre più in fibrillazione. “Abbiamo messo in piedi una serie di riforme – prosegue – che hanno bisogno di tempo per esplicare i propri effetti. I ribaltoni non mi preoccupano. E poi abbiamo già visto ad agosto che mosse avventate e irresponsabili non pagano”.