Potevamo vedere il governo in ginocchio. Invece ci ritroviamo Di Maio in trionfo. È questo il solo punto politico che illumina la scena del tagliapoltrone. Tutto il resto è contorno, sovrastruttura, procedura. A vincere sono solo i grillini perché in un colpo solo recuperano l’identità appannata dal Palazzo e blindano la legislatura con annesso il loro status di primo partito. Non male per pretesi dilettanti allo sbaraglio. In verità, lo sono apparsi molto di più i volenterosi accorsi in massa a garantire, a loro maggior gloria, il plebiscito di Montecitorio.

I leader scansano la navigazione controvento

In particolare, stupisce che il centrodestra non abbia neppure abbozzato il tentativo di creare un po’ di scompiglio. Avrebbe potuto lanciare la sfida alla maggioranza a dimostrare di essere realmente tale. Tanto per offrire una sponda ai malpancisti diffusi ovunque, stanarli e far vedere i sorci rossi a Di Maio. Il tutto in nome di un principio elementare: la missione dell’opposizione è mettere in difficoltà i governi, non agevolarne i successi. Esattamente quel che il centrodestra ha fatto pur di non navigare controvento. Certo, c’era di mezzo il fattore coerenza. Non per Forza Italia, però. E in ogni caso caso anche il Pd si è piegato al “sì” dopo tre “no” consecutivi al tagliapoltrone. In politica succede. Anche perché le situazioni cambiano. Lo sa bene Salvini, che due mesi fa aveva l’Italia in mano e ora si accontenta di conquistare l’Umbria. Insomma, un po’ di estro e di arditismo non avrebbe guastato.

Il “tagliapoltrone” si è rivelata un’occasione perduta

Ma tant’è, l’ossessione dei sondaggi e la pulsione a specchiarsi negli umori della ggente hanno disabituato i leader a decidere. L’autolesionismo agostano di Salvini è figlio di questa impostazione. E così anche la votazione di ieri sul tagliapoltrone. Si segue l’opinione pubblica più di quanto non si tenti di guidarla. La ricerca del consenso è il sale della democrazia, a patto però che lo si faccia valere quando occorre. E se sul primo obiettivo il centrodestra non ha rivali, sul secondo non trova maestri.