Soros finanzia ong, onlus, associazioni italiane: basta che siano impegnate sui clandestini. Ecco le cifre

Oltre 8,5 milioni di dollari, per l’esattezza 8.527.948. È l’ammontare delle sovvenzioni elargite in Italia dalla Open Society Foundations di George Soros nel biennio 2017-2018. Tra i beneficiari, movimenti politici come i Radicali Italiani, think-tank come l’Istituto Affari Internazionali, onlus e ong impegnate sull’immigrazione e le politiche di accoglienza. E perfino il Comune di Ventimiglia. In tutto, secondo i dati ottenuti dall’Adnkronos, la fondazione del miliardario-filantropo statunitense di origini ungheresi ha finanziato 70 progetti. Precisamente 32 nel 2017, per un totale di 4.140.318 dollari. 38 nel 2018, per 4.387.630 dollari. Il campo d’azione principale dell’impegno della Open Society Foundations in Italia rimane l’immigrazione. Ai Radicali Italiani, ad esempio, sono andati in tutto 298.550 dollari nel 2017, per “promuovere un’ampia riforma delle leggi italiane sull’immigrazione”. Sempre sul fronte immigrati, ben 385.715 dollari all’Associazione per gli studi giuridici sull’immigrazione. In passato ha collaborato con Magistratura Democratica.

Così Soros finanzia chi ci vuole invadere

Tra la miriade di sigle, ong e onlus che hanno beneficiato della generosità di Soros spiccano anche altri nomi. Lo Iai, l’Istituto Affari Internazionali presieduto dall’ex commissario europeo Ferdinando Nelli Feroci, che ha ricevuto 230.192 dollari. Lo scopo era “educare e favorire il dialogo con gli attori politici sui nuovi approcci all’immigrazione e alle politiche di asilo”. La cifra più consistente è quella assegnata nel 2017 a Purpose Europe Limited, 1 milione di dollari. L’organizzazione ha pubblicato nel luglio 2018 il rapporto, Attitudes towards National Identity, Immigration and Refugees in Italy. L’attenzione alla politica e al dibattito pubblico in Italia della Open Society Foundations è confermato anche ai 25mila dollari concessi nel 2017 all’Università di Urbino – Carlo Bo. Per un progetto riguardante la “mappatura dell’informazione politica sui media in vista delle elezioni politiche del 2018”. Sempre nel 2017, 24.828 dollari andarono a Scienze Politiche dell’Università di Perugia.

Sostegno anche alle comunità Roma

Come da tradizione nelle iniziative promosse dalla fondazione di Soros, c’è anche il sostegno alle comunità Rom. Punto di riferimento è l’Associazione 21 luglio, che tra il 2017 e il 2018 ha ricevuto due sovvenzioni per un totale di 170.144 dollari. ma sono molti i campi di azione finanziati dalla Open Society Foundations in Italia. Spaziano dalle iniziative ambientaliste, alla difesa dei diritti umani, all’assistenza sanitaria ai clandestini fuori dai circuiti ufficiali di accoglienza. E anche al monitoraggio dell’industria degli armamenti. Una somma consistente, 83.500 dollari, è stata anche elargita nel 2018 per la “revitalizzazione del parco pubblico di Ventimiglia”. Il Comune della città ligure era all’epoca guidato dal sindaco del Pd Enrico Ioculano.