Soros esce allo scoperto, contro Trump c’è lui: pioggia di soldi per sostenere i “dem”

Tutto diventa chiaro adesso. Come più volte denunciato da diversi quotidiani italiani ed europei, c’è il finanziere americano di origine ungherese George Soros dietro alla campagna contro il presidente americano Donald Trump. Come riporta oggi Il Giornale in un articolo molto informato, il presidente della Open Society Foundation è intenzionato a mettere tutta la sua potenza economica contro Trump, che non vuole assolutamente vedere vincitore alle prossime elezioni americane del 2020. Già nel 2016 Soros aveva sganciato diversi milioni di dollari per la sconfitta Hillary Clinton. Ora fonda il Democracy Pac, che avrà il compito di stanziare soldi contro Trump. Il Pac, Political action commitee, spiega ancora Il Giornale, è quel comitato che raccoglie soldi per effettuare donazioni a questo o a quel candidato. Nel Pac anti-Trump Soros, che finanzia anche molte ong, ha messo finora oltre cinque milioni di dollari, a fronte dei due milioni spesi nel 2016. Ai Soros, c’è anche il figlio in azione, in realtà non importa chi vincerà le elezioni, basta che Trump sia sconfitto, tanto è vero che in un’intervista al dem Washington Post Soros ha detto che non si interesserà delle primarie dei democrats. Come rivela il quotidiano di Milano, Soros a settembre finanzierà anche un think tank buonista teso a influenzare la politica estera Usa. In realtà questa pioggia di milioni dai buonisti internazionali non dovrebbe danneggiare troppo Trump: gli americani sono contenti di lui, e anche molte cancellerie europee e non solo europee, inoltre l’economia Usa sta volando come mai prima, per cui Soros dovrà rassegnarsi a continuare a finanziare le ong che “salvano” i “naufraghi” nel Mediterraneo…