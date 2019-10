Un caloroso saluto ai lettori de Il Secolo d’Italia e grazie al direttore Storace per l’opportunità e l’ospitalità. Sono sindaco del comune di Onore, nella bellissima Val Seriana, in provincia di Bergamo, dal 26 maggio di quest’anno e sono stato eletto a 20 anni. La scelta di candidarmi alla guida del mio paese e della mia comunità è stata lo conseguenza naturale della mia attività politica intrapresa all’età di 14 anni sul mio bellissimo territorio. Essere sindaco non è un impegno, un lavoro o una responsabilità, ma una missione.

Prendere per mano la propria comunità e, con molta umiltà, provare a guidarla non è cosa semplice. Io ho la fortuna di amministrare un piccolo paese di montagna (a proposito: vi aspetto!): da noi la gente vede il sindaco ancora come un punto di riferimento a cui raccontare (e chiedere una soluzione) anche le problematiche della propria privata legate alla famiglia ed al lavoro e a cui spesso i sindaci possono farci poco.

Lo Stato deve ripartire dalle piccole comunità

Per me fare il sindaco però vuol dire anche questo: ascoltare, fare una partita a carte con i nostri anziani, andare a fare merenda a scuola con i nostri bimbi, trovarsi il sabato sera con i nostri giovani e passare giornate intere con le associazioni di volontari. Lo Stato (con la S maiuscola, non a caso) deve ripartire da qui: da quelle piccole comunità sparse su tutto il territorio nazionale che costituiscono la spina dorsale non solo della vita economica del paese, ma anche e soprattutto di quella sociale e culturale. Lo Stato non può e non deve dimenticarsi di noi, della montagna e di tutti i piccoli comuni. Non può e non deve dimenticarsi dei comuni e dei sindaci, la prima realtà pubblica, il primo “arto” dello Stato con cui il cittadino ha a che fare.

Sindaco senza soldi? Comunque ne vale la pena

I problemi, le lentezze burocratiche, la mancanza di risorse finanziarie: ogni sindaco che conosco ne parla ininterrottamente. Ma sapete cosa vi dico? Se penso ai sorrisi, alle strette di mano, alle piccolissime soddisfazioni di tutti i giorni ne vale assolutamente la pena.

*Sindaco di Onore