Sgarbi bastona Conte: «Vuoi il carcere per gli evasori? Allora fai arrestare tuo suocero» (video)

Giuseppe Conte e il Movimento 5 stelle invocano il carcere per gli evasori fiscali ma «a questo punto il presidente del Consiglio potrebbe avere dei problemi». L’annuncio è arrivato in diretta ad Agorà su Rai tre da Gian Marco Centinaio. Parole che hanno lasciato la conduttrice Serena Bortone di sasso: «Non conoscevo questa notizia». E Centinaio a quel punto ha spiegato: «Non è una notizia verificata. Ma Vittorio Sgarbi afferma che ci dovrebbero essere 2 milioni di euro non pagati da una società che fa riferimento alla famiglia Conte».

Sgarbi a Conte

Sgarbi infatti ha sfidato Conte ad “accompagnare in carcere” il suocero e la sua compagna per dare il buon esempio. Sarebbero accusati, sempre secondo quanto riporta il critico d’arte, di evasione. L’Ufficio stampa Vittorio Sgarbi qualche giorno fa ha pubblicato la notizia su Facebook. «Tra gli evasori da arrestare, come vuole il presidente Conte, va riservata una cella di prima classe, al padre di Olivia Paladino, sua attuale compagna. Cesare Paladino è il proprietario del Plaza hotel di Roma di via del Corso. Ora, il padre di Olivia Paladino è stato condannato e ha patteggiato un anno e sei mesi di condanna. Perché faceva pagare la tassa di soggiorno ai clienti e poi se la intascava. L’importo accertato dell’evasione, che è un vero e proprio furto all’erario dello Stato, è di oltre 2 milioni di euro. Si aggiunga che la figlia, essendo amministratore del Plaza, non poteva non sapere. Una buona occasione per il presidente del Consiglio di dare l’esempio. Accompagnandoli in carcere». Pena che sarebbe stata poi patteggiata e le quote versate successivamente.