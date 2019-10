Prendeva il reddito di cittadinanza e spacciava con la Porche. È accaduto a Siracusa

Intascava il reddito di cittadinanza ma, allo stesso tempo, spacciava droga. L’uomo è stato scoperto e arrestato. È accaduto a Siracusa dove i finanzieri hanno sequestrato 327 dosi di cocaina in una proprietà privata a Floridia. I baschi verdi qualche settimana fa hanno fermato nel corso di un posto di controllo un floridiano. L’uomo, che percepisce la misura tanto voluta dai 5 Stelle,era a bordo di un’autovettura di lusso Porsche Macan di sua proprietà. All’interno dell’auto i finanzieri hanno trovato una cospicua somma di denaro contante.

Percepiva il reddito di cittadinanza: arrestato

A quel punto è scattata la perquisizione domiciliare. I militari per l’operazione hanno impiegato ”Aquila”, un cane antidroga dal fiuto infallibile. Durante la perquisizione i finanzieri hanno trovato 327 dosi di cocaina per un totale di 120 grammi. L’uomo che percepiva il reddito di cittadinanza aveva nascosto le dosi all’interno di doppi fondi ricavati in lattine di bevande e in un piccolo estintore. I militari hanno anche trovato più di mille euro in contanti nascosti all’interno della cappa della cucina. Le dosi erano pronte per lo spaccio e contraddistinte da confezioni di diverso colore, rosso e blu. Il tutto per differenziarle in base alla quantità da vendere. L’uomo è stato arrestato.

I precedenti

Non è la prima volta che il titolare di reddito di cittadinanza venga scoperto ad “arrotondare” vendendo droga. Un caso analogo si era verificato un mese fa a Prato. I militari hanno arrestato una donna di 53 anni, con reddito di cittadinanza e una casa popolare. L’accusa è sempre la stessa: spaccio di droga. Altro caso a Campobasso, dove la polizia ha scoperto una spacciatrice che viveva in un B&B e spacciava cocaina ed eroina. E anche lei percepiva il sostegno economico tanto voluto dai grillini. Per non parlare poi di un rapinatore a mano armata, chiaramente anche lui intascava il reddito.