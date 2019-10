«A un sorriso si risponde con un sorriso». Matteo Salvini si è detto divertito dalla battuta di Fiorello secondo la quale, dopo le elezioni in Umbria, «pare che San Francesco abbia iniziato a lacrimare mojito». Lo showman ha scherzato così durante la presentazione del suo nuovo programma, Viva Raiplay, con il quale dal 4 all’8 novembre sarà su Rai Uno, per poi passare sulla App e in radio.

Fiorello: «Non vorrei essere blasfemo, ma…»

A una platea intenta a scoprire l’innovativo prodotto di intrattenimento, Fiorello ha proposto anche alcune battute di carattere politico. E la più apprezzata è stata proprio quella su San Francesco, per la quale ha premesso: «Non vorrei essere blasfemo, ma…». Battuta, si diceva, accolta di buon grado anche da Salvini, che ne ha approfittato anche per dare qualche rassicurazione sul suo stato di salute.

Salvini ne approfitta per rassicurare: «Sono in buona salute»

«Da donatore di sangue, da quando ho diciotto anni sono sotto controllo, a cominciare dal colesterolo, e sono impossibilitato ad usare e abusare di alcune sostanze. Quanto al mio stato di salute, insomma, al di là di una colica renale e della pressione un po’ alta, sono nella media degli italiani…», ha detto il leader della Lega.