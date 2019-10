Durissimo botta e risposta a Otto e mezzo. Lo scivolone della Gruber: «Non dica sciocchezze». Si apre lo scontro. Giorgia Meloni risponde in modo duro e mette al tappeto la Lilli di La7: «Non si permetta». «Guardi io non mi metto a litigare con lei». «Eh no, deve argomentare, sono stufa di sentirmi dire che dico sciocchezze».

GIORGIA MELONI A "OTTO E MEZZO" 03-10-2019 Seguitemi in diretta a “Otto e Mezzo” su La7. Una buona serata a tutti voi! Pubblicato da Giorgia Meloni su Giovedì 3 ottobre 2019

Gli animi si sono scaldati sui rapporti dell’Italia con l’Unione europea e poi sulla differenza di trattamento dei vari governi in occasione della presentazione delle manovre.

Il confronto a Otto e mezzo inizia con i dazi. «Sono sempre un problema, noi abbiamo prodotti facili da vendere, del made in Italy. Ma dire che siano i frutti del sovranismo di Trump è una lettura riduttiva». «Il contenzioso degli Usa», puntualizza la Meloni, «è aperto da 15 anni, è una vicenda che conferma invece il fatto che il sovranismo che sta creando problemi è quello di Francia e Germania».

«Io sono una grande europeista, ma ritengo che l’attuale costruzione» dell’Europa «sia stata voluta per essere strumento nelle mani di qualcuno». «Secondo me», incalza la Meloni, «la Ue dovrebbe essere confederale, invece di essere tutti delle colonie della Francia e della Germania». Non deciso allo Ius soli o Ius culturae.

«Io candidata sindaca a Roma? Non è una cosa che sto valutando», puntualizza la Meloni sul caso Raggi. «Siamo in una fase positiva», dice riferendosi al consenso che i sondaggi danno a Fdi. «Ci sono tantissime persone che possono governare benissimo Roma, e quasi tutti possono fare il sindaco meglio della Raggi».

Berlusconi dice che ha sdoganato i fascisti? «Forse intende di aver dato una mano a Mussolini nel ’22», risponde la Meloni, sempre a Otto e mezzo. «Forza Italia è in difficoltà e questo genera nervosismo, spero che voglia stare nel centrodestra».