Mario Giordano: «Ecco quanto prende la Mogherini e quanto incasserà in futuro» (video)

Mario Giordano fa pelo e contropelo all’ex commissaria degli Affari esteri Federica Mogherini. Il conduttore a Fuori dal coro durante la trasmissione ha analizzato i “privilegi” della commissaria nello spazio “Basta casta”, uno dei cavalli di battaglia del giornalista Mediaset. Il giornalista, nell’esporre le cifre, è esterrefatto: «Guadagna 31mila euro al mese. Adesso però a fine ottobre finisce il mandato dei cinque anni. Quindi più di 30mila euro al mese, che scenderanno a 15mila a fine mandato e per i prossimi due anni. Si chiama assegno di reinserimento. Perché uno che ha fatto il commissario – dice ironico – deve essere reinserito». E poi aggiunge: «Per poi avere – a 63 anni e per 5 anni di lavoro – una pensione di 4.700 euro al mese. Voi capite che c’è gente che lavora quarant’anni e ne prende la metà, della metà, della metà?». Insomma, cifre che davvero alte.

Una puntata bollente. La parte iniziale di Fuori dal coro ha dato ampio spazio al tema della sicurezza e dell’immigrazione, con gli ultimi aggiornamenti giudiziari sulla vicenda dei due agenti di polizia uccisi a Trieste. Attraverso documenti e testimonianze, è stato ricostruito quanto è accaduto lo scorso venerdì, quando il 29enne domenicano Alejandro Meran ha sparato all’impazzata dentro la Caserma. Nel corso della puntata, Mario Giordano è tornato sulla stretta attualità, approfondendo il disegno di legge costituzionale sul taglio dei parlamentari e il business delle elemosine.

