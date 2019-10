M5S, compleanno amarissimo: gli “scettici” rovinano a Grillo la festa per i 10 anni

Più democrazia, stop al capo politico, passaggio della proprietà della piattaforma Rousseau al M5S. Questi i punti nevralgici della “Carta di Firenze’, studiata dal gruppo degli ‘scettici’ del M5S riunitisi domenica scorsa nel capoluogo toscano. I “dissidenti” si sono dedicati all’elaborazione di un documento da sottoporre ai vertici grillini, proiettato ad “un nuovo Rinascimento” 5S, scevro da scissioni e correnti. Beppe Grillo, che in dieci anni ha incassato volti e soldi grazie al Movimento, cosa ne penserà?

Le dure accuse al M5S

La “Carta di Firenze” è online da mezzanotte, postata non a caso nel giorno in cui il M5S compie 10 anni. «ll nostro cuore batte ancora per il Movimento 5 Stelle. Siamo quelli che da sempre sotto la bandiera del Movimento parlano con le persone per la strada, con la pioggia o con il sole cocente. Mettendoci al servizio delle nostre comunità ai banchetti e nelle piazze». Questo l’incipit del documento, dove non manca naturalmente una critica dura alla metamorfosi subita dal M5S in questi 10 anni.