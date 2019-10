Letta litiga ancora con la storia romana. “L’imperatore Claudio veniva da fuori…”

Enrico Letta cerca di rimediare alla brutta figura fatta sull’imperatore Claudio, da lui definito “primo imperatore straniero”. Per poi elogiare la lungimiranza e la capacità di integrazione dei Romani. Insomma un elogio dello “ius soli”.

Ma Letta è inciampato su una storia che non conosce. Infatti Claudio era romano e non straniero, solo era nato a Lione. In tanti non hanno mancato di farlo notare a Enrico Letta, che è tornato sull’argomento.

Una marcia indietro? L’ammissione di un errore? Una via di mezzo, con una frase sibillina: “Veniva da fuori ma era cittadino romano”. Una frase che ha nuovamente scatenato l’ironia degli utenti social.

Ecco cosa ha scritto Letta sui social: “Alzo le mani. L’imperatore #Claudio veniva da fuori ma era cittadino romano. Hanno ovviamente ragione gli esperti di storia che sono intervenuti. Non potrò invece mai dar ragione a chi ne ha profittato per dire la qualunque sui concetti di #straniero, di #razza e di #integrazione”.

Enrico Letta e l’errore da matita blu

Il problema non è di chi dà le risposte ma di chi scatena dibattiti sul nulla. Compiendo tra l’altro un errore da matita blu. E quel veniva da fuori che significa? Che Claudio era nato fuori dalla penisola italica, ma non era uno straniero. Quindi perché sottolineare ancora quella provenienza? “Possibile – si era chiesta Giorgia Meloni – che la sinistra odi a tal punto le nostri origini da cambiare anche la storia?”.

Sul punto, il tweet di Letta è stato sommerso ancora da critiche. E su quel “veniva da fuori” i commenti ironici sono piovuti copiosi. “Veniva dal terrazzo”. “Tornava dalle ferie”. “Quando la toppa è peggio del buco”. “Era uno che trovandosi di passaggio a Roma, lo elessero imperatore. SPQR : Sono Particolari Questi Romani… Restiamo in attesa di un arguto tweet che ci ricordi come venne scelto da una commissione presieduta da un alcolizzato lussemburghese”. “Non sa nemmeno lui. Ha fatto una cagata pazzesca e invece di dire semplicemente “ho sbagliato” continua a scavare…Il tipico piddino insomma”. “Faceva il pendolare, ma allora le bighe arrivavano in orario…”.