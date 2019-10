Una valanga di insulti e di pernacchie via web sta sommergendo Enrico Letta. L’alto dignitario del centrosinistra l’ha sparata veramente grossa : “Ho visitato e molto apprezzato all’ AraPacis la mostra su Claudio primo Imperatore straniero a Roma, primo di una lunga serie. Quanto erano più lungimiranti di noi i romani, bravi a integrare e prosperare…”

Si dà però il caso che Claudio nacque sì fuori da Roma, a Lione per precisione. Ma era di famiglia nobile romana, appartenendo alla dinastia giulio-claudia, ovvero una delle più antiche della storia romana. Se Claudio era “straniero”, dovevano esserlo anche lo zio Tiberio e il nipote Caligola. Ammenoché Enrico Letta non ritenga che i romani applicassero lo ius soli. Se così fosse, l’ex premier si sbaglierebbe di grosso. Perché, se c’era un popolo assertore dello ius sanguinis, erano proprio i romani.

Afferma chiaramente il giurista Gaio nelle Institutiones che erano cittadini romani i figli legittimi di un cittadino. Oppure quelli naturalidi una cittadina. La legge prevedeva che i figli nati da un matrimonio legittimo (detto connubium) seguissero la condizione del padre al momento del concepimento, e che quelli nati fuori del matrimonio seguissero la condizione della madre al momento della nascita. Claudio, al momento della nascita, era romano doc. Non solo per diritto ma anche per sangue. E vale la pena anche ricordare che la dinastia di Claudio si estinse con il successore Nerone. Anche lui era “straniero”?

E dire che Enrico Letta è considerato uno degli esponenti politici più colti del centrosinistra. Non ne dubitiamo. Però ha evidenti lacune in storia romana. E anche in storia del diritto romano. Preferiamo piuttosto credere che sia caduto in errore non tanto per ignoranza quanto per faziosità. La foga di dimostrare che lo ius soli fa parte della storia italiana più antica gli ha fatto fare confusione. In entrambi i casi non è che Enrico Letta ci abbia fatto bella figura.