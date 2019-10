Firenze assegna le Chiavi della città a Richard Gere ed è polemica. La motivazione: è impegnato nella difesa dei diritti umani. Come l’ha dimostrato? Quando lo scorso agosto si recò a Lampedusa facendosi fotografare con i clandestini sulla nave ong.

La consegna da parte del sindaco Dario Nardella della riproduzione fedele delle chiavi delle antiche porte della città si terrà lunedì prossimo, 14 ottobre, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio. Insorge la Lega. «La consegna delle Chiavi della città di Firenze a Richard Gere è solo mera pubblicità a buon mercato per il sindaco Nardella. Una passerella hollywoodiana inutile. Ma è soprattutto una provocazione politica».

Dura la posizione del consigliere regionale Jacopo Alberti. «Quali sarebbero i meriti che si riconoscono all’attore americano Richard Gere rispetto a Firenze? Quale sarebbe il legame con la città? Nardella sfrutta un simbolo di Firenze per fare propaganda politica e farsi pubblicità».

All’attacco anche i capigruppi dell’opposizione in Palazzo Vecchio, dalla Lega a Fratelli d’Italia, da Forza Italia al M5S. «Il sindaco Nardella ne ha pensata un’altra delle sue: consegnare le chiavi della città di Firenze a Richard Gere. Il noto attore e sex symbol hollywoodiano è famoso negli ultimi tempi, più che per le sue interpretazioni, per le “imprese” umanitarie. Ad esempio trascorrere una mezza giornata a bordo di una nave di una ong piena di migranti clandestini a Lampedusa». «Una scelta, quella del sindaco – sottolineano – che non ci sorprende, vista la parte politica da cui proviene. Ma che non di meno ci indigna come fiorentini. Nardella, oer conquistare le prime pagine dei giornali, fa uno spot per l’immigrazione clandestina,, E rende Firenze capitale mondiale del buonismo radical chic. Semplicemente, una vergogna per Firenze e i fiorentini».