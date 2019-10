L’Anpi mette bocca anche sul taglio dei parlamentari: «Sbagliato, ne va di mezzo la democrazia»

L’Anpi si scaglia contro il governo e boccia il taglio dei parlamentari. «Esprimiamo preoccupazione e dissenso sulla riforma costituzionale – scrivono in partigiani italiani – che taglia drasticamente il numero di parlamentari». I partigiani contestano che la riforma avrà un risparmio per le casse dello Stato. «Tale risparmio – si legge nella nota – in realtà è così esiguo da essere del tutto irrilevante per i conti pubblici». Per di più, osserva l’Anpi, «sarà operativo fra anni». «E comunque una riduzione dei costi non può essere l’obiettivo di una riforma che incide profondamente sulla natura della democrazia italiana».

L’Anpi si scaglia contro il taglio dei parlamentari

«Questa motivazione – si legge – rievoca una vecchia tara di una parte della politica italiana: l’antiparlamentarismo». E ancora: «Si nega al parlamentare la dignità dell’istituzione che rappresenta. È un colpo all’intera impalcatura della Repubblica». Invece, «bisogna ribadire e rafforzare proprio la centralità del Parlamento. Rimane una visione umiliante ed umiliata del ruolo del Parlamento». I partigiani evocano scenari apocalittici. «Ranghi ridotti – scrivono – difficilmente garantiranno la rappresentanza popolare». Tutto ciò «a vantaggio di un esecutivo, il governo, sempre più potente e meno controllato».

«Nuova legge elettorale proporzionale»

L’Anpi sottolinea inoltre che «il provvedimento, renderà precario e macchinoso il funzionamento delle commissioni e di ogni suo organo». L’Associazione nazionale partigiani italiani poi detta la linea. E suggerisce «una nuova legge elettorale proporzionale con sbarramento che riduca il danno di una riforma». «In particolare – si legge – occorre ridisegnare i collegi elettorali. E rivedere i criteri di elezione del Presidente della Repubblica da parte dei grandi elettori delle Regioni».