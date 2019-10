La Serracchiani presa di mira su Facebook: «Ti offro vasellina e preservativi gratis». E lei reagisce

«Una frase orribile, ma sembra che noi donne in politica dobbiamo fare l’abitudine a questi commenti orribili – scrive l’esponente Pd – Sono tante le donne che vengono offese e denigrate pubblicamente e non soltanto per motivi “politici” (anche se qui, di politico, non c’è proprio niente)». «Vorrei dire ad Alberto e a tutti gli uomini come lui: comportarvi così non vi rende uomini più forti o uomini migliori. Comportarvi così, vi rende infinitamente piccoli. Ovviamente agirò legalmente per difendermi e tutelare la mia immagine, ma voglio fare di più: ho creato un indirizzo per questi casi segnalazioni@serracchiani.it; voglio essere portavoce e dare un aiuto a chi ne ha bisogno. Non lasciamoci da sole».