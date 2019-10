Il Qatar rende omaggio alla moda italiana con Heya Arabian Fashion

Countdown per la sedicesima edizione di Heya Arabian Fashion Exhibition, la più popolare vetrina della moda in Qatar, in calendario dal 25 a 29 ottobre all’Exhibition and Convention Center di Doha. Un’edizione speciale che vedrà protagoniste la moda e la cosmetica italiane, sottolinea l’Ambasciatore d’Italia in Qatar, Pasquale Salzano.

I brand italiani presenti

Saranno presenti prestigiosi ed esclusivi brand italiani – Malo, Faggioli Atelier, Positivity Couture e Atelier C. – accolti nella collettiva organizzata da Made in Italy Luxury, la piattaforma di Valeria Mangani che ha lo scopo di introdurre le PMI italiane in alcuni mercati esteri, su invito di questi ultimi.

Nella giornata di apertura, oltre alla sfilata dei brand italiani, è prevista la presentazione di Cosmoprof Worldwide Bologna 2020, organizzata dall’Agenzia ICE con l’obiettivo di favorire nuove sinergie tra Italia e Qatar anche nel settore della cosmetica.

Dopo il successo dell’edizione Autumn/Winter 2018, che ha registrato 11.800 visitatori, quest’anno Heya presenterà un ricco programma di oltre 20 sfilate, seminari e workshop. Al Doha Exhibition and Convention Center si sono dati appuntamento designer e marchi internazionali per proporre accessori e abiti ai buyer e ad un pubblico femminile alla ricerca di quel lusso sinonimo di qualità e originalità.