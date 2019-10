Il nuovo trucchetto dei rom per farsi la casa: cosa succede nei quartieri romani

Il nuovo trucchetto dei rom per farsi casa? «È il terreno agricolo il nuovo business. Accade in VI Municipio di Roma, in un’area a confine con Valle Martella nel Comune di Zagarolo e che, per la parte romana, comprende le zone di Borghesiana, Rocca Cencia». E’ l’incipit dell’inchiesta del Tempo firmata Susanna Novelli.

Le case abusive dei rom

Da mesi i consiglieri di Fratelli d’Italia hanno segnalato «movimenti sospetti»: c’è un via vai di camion che trasportano casette prefabbricate nei terreni agricoli acquistati, secondo le informazioni raccolte dai consiglieri municipali di FdI, da diverse famiglie rom. Le casette prefabbricate poi si trasformano successivamente in case vere e proprie in cemento armato. Un abuso edilizio di cui i residenti ne sono al corrente. I consiglieri lo hanno segnalato, la Polizia Locale di Roma Capitale puntualmente va e verifica gli abusi. Poi? «Mette sotto sequestro le aree con tanto di sigilli. Qualche giorno e tutto ricomincia da capo. Un braccio di ferro continuo.

Sconcertante. «Da quanto ci risulta i rom comprerebbero terreni agricoli da privati», denunciano Nicola Franco e Giovanni Luciani di FdI. Per poi compiere un vero e proprio abuso edilizio. Il presidente del Municipio, grillino, il sindaco di Zagarolo Piazzai e la premiata ditta Raggi-Zigaretti stanno zitti. I sigilli che appone la Polizia locale diventano carta straccia. I rom li tolgono e tornano ad occupare le case abusive. Siamo in una città normale?