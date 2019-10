Hong Kong, la polizia spara sui manifestanti: c’è un ferito grave (video)

C’è stato un ferito grave negli scontri di oggi a Hong Kong. La polizia ha sparato a distanza ravvicinata colpi di avvertimento, uno dei quali ha colpito al petto un manifestante. In totale sono stati almeno 15 i feriti della giornata odierna. A riferirlo sono state le autorità ospedaliere.

Lacrimogeni e idranti contro i manifestanti

I manifestanti, che hanno sfidato i divieti dei giorni scorsi a scendere in piazza, sono stati colpiti anche dai gas lacrimogeni e dagli idranti con cui la polizia ha cercato di disperderli. Le manifestazioni di oggi si sono svolte mentre in Cina andavano in scena le celebrazioni per il 70esimo anniversario della fondazione della Repubblica popolare cinese, alle quali ha preso parte anche il capo dell’esecutivo di Hong Kong Carrie Lam.

Divieti e Hong Kong blindata

Polizia e manifestanti si sono affrontati nel distretto di Wong Tai Sin, mentre altre piccole manifestazioni si sono svolte nella penisola di Kowloon. Sull’isola di Hong Kong decine di migliaia di persone hanno sfidato il divieto di manifestare ribadito ancora ieri dalla polizia e sono scese in piazza per riproporre le loro rivendicazioni. In previsione dei cortei e nel timore di disordini diverse stazioni della metropolitana sono rimaste chiuse a partire da mezzogiorno e i principali centri commerciali hanno scelto di non aprire.