Chieri, cinque bambini travolti da un suv davanti all’asilo. Una è in condizioni gravi

A Chieri, all’asilo Casa nel bosco, sono terminati poco fa i rilievi dei carabinieri. Intorno alle 11 un suv posteggiato in lieve salita, per cause ancora in corso di accertamento, improvvisamente è indietreggiato investendo quattro bimbi. I bambini hanno tra i due e i tre anni. Una è ora ricoverata in gravi condizioni al Regina Margherita di Torino. I bambini si trovavano con gli educatori ed erano andati a vistare la stalla.

Gli investigatori stanno valutando la posizione della persona che aveva in uso la vettura posta sotto sequestro. Al momento l’ipotesi è lesioni personali stradali gravissime. I carabinieri hanno accertato che il suv che ha investito i piccoli è stato lì parcheggiato dal fratello della titolare dell’asilo e non dal padre, che è l’intestatario del mezzo.

Chieri, la bimba più grave operata a Torino

La bambina che versa in gravi condizioni ha due anni e nove mesi. Ha riportato un trauma cranico toracico addominale. È in sala operatoria per un delicato intervento neurochirurgico. La prognosi è riservata.

«È un parcheggio scolastico ci si muove con bambini e autovetture – ha spiegato la titolare dell’asilo – I nostri alunni erano sorvegliati, è stato un fatale incidente, stavano andando con gli educatori dai nostri animali. Probabilmente il freno a mano non ha tenuto, siamo tutti molto scossi». Ora l’attenzione è tutta rivolta ai piccoli rimasti feriti.