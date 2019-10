Anzaldi: «Solidarietà al Secolo. Lo scandalo è il reddito di cittadinanza a brigatisti e terroristi»

«No insulti e minacce a chi fa il proprio lavoro di giornalista». Solidarietà al Secolo d’Italia è stata espressa dal consigliere d’amministerazione Rai, Michele Anzaldi, via twitter. Lo ringraziamo. Ha espresso vicinanza al lavoro della nostra redazione e sconcerto al tempo stesso. «Solidarietà al Secolo d’Italia – scrive Anzaldi- . L’unico vero scandalo è il Reddito di cittadinanza agli ex brigatisti e agli ex terroristi, di qualsiasi colore politico», scrive. Insulti e minacce erano arrivati al nostro quotidiano da parte di Raimondo Etro, condannato per concorso nel sequestro Moro e anche lui percettore del RdC. Una follia nella follia alla quale aveva risposto il nostro direttore . Il tutto era seguito alla notizia scandalosa dell’ex brigatista rossa Saraceni, anche lei percettrice di RdC, stigmatizzata da queste colonne come una vergogna assoluta da parte di una politica insensibile e grossolana.