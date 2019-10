“Alto Adige” abolito per legge. Meloni: “Il governo si opponga a questa vergogna”

«Continua l’ignobile guerra di aggressione della Svp e dei secessionisti sudtirolesi all’italianità dell’Alto Adige. È vergognosa la decisione del Consiglio provinciale di Bolzano di cancellare le parole “Alto Adige” e “altoatesino”. Fratelli d’Italia chiede al Governo di rispondere con nettezza a questo inaccettabile affronto e di impugnare immediatamente questa scandalosa legge anti-italiana, che calpesta la Costituzione e la nostra storia». Con queste parole, Giorgia Meloni commenta la notizia della legge locale che vieta l’uso dei termini Alto Adige e altoatesino.

FdI compatta: “Una legge anti-italiana”

«FdI chiede al governo di impugnare questa vergognosa legge anti-italiana che in un colpo solo calpesta Costituzione e storia. Basta con le aggressioni secessioniste nei confronti dell’Alto Adige». Lo scrive il presidente dei deputati di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida.

La Provincia di Bolzano ha cancellato il termine Alto Adige dai documenti ufficiali «Siamo sicuri che il governo non modificherà questa legge”, hanno commentato dalla Svp. Forse perché il Sudtiroler Volkspartei ha un peso significativo nel Conte bis, con i suoi tre senatori in appoggio alla maggioranza.

Su Twitter, Fabio Rampelli, sollecita l’intervento dell’esecutivo. «Il governo impugni l’abolizione delle denominazioni Alto Adige e altoatesini decisa dalla provincia autonoma di Bolzano. E riveda immediatamente il suo Statuto. Basta pagare miliardi per la ricchezza di gente che ci insulta e discrimina», conclude il vicepresidente della Camera.

Alto Adige, protesta anche Carlo Cottarelli

Sul tema sollevano perplessità persino alcuni esponenti di centrosinistra. L’ex mister spending review, Carlo Cottarelli denuncia: «Il consiglio provinciale di Bolzano vota un provvedimento che, per quanto parziale, crea un precedente pericoloso: il termine Alto-Adige viene soppresso, quello Sud Tirolo no. Cose da pazzi. È così che si fa l’Europa?». Cottarelli omette di dire che in consiglio provinciale la sola forza politica a votare no è stata Fratelli d’Italia. Il disegno di legge è stato infatti approvato con 24 sì, del Suedtiroler Volkspartei, Suedtiroler Freiheit e Freiheitlichen, un no di L’Alto Adige nel cuore-Fratelli d’Italia, e cinque astensioni tra Pd, Verdi, Lega e Team Koellensperger. La regola entra in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Resta invece invariato il vocabolo in lingua tedesca, Suedtirol.