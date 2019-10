«Una gallina» ha impedito ad Alba Parietti di discutere con Giorgia Meloni nel salotto di Barbara D’Urso. È la stessa Parietti, con un post su Instagram, a puntare il dito contro Aida Nizar. Hanno infastidito tutti i suoi attacchi urlati nella trasmissione che ha ruotato attorno alla figura della leader di Fratelli d’Italia.

«Ho grandissimo rispetto di persone , donne soprattutto che fanno politica seriamente, con idee opposte alle mie ma per passione come Giorgia Meloni. E mi è spiaciuto non poter interagire in un dibattito alto con lei su temi importanti, come la sicurezza, l’immigrazione , il fine vita il suicidio assistito, le carceri i suicidi e le sue condizioni il fascismo, i fatti di Trieste ecc. Avevo molta voglia di confrontarmi con lei e credo fosse reciproco. Come lo è il rispetto per le carriere e devo dire lo ha anche detto», scrive Alba Parietti.

«Peccato davvero ci fosse un rumore inutile e fastidioso di blatera invasiva». Un rumore «che ha impedito che un dibattito che poteva essere un ‘occasione di dialogo molto interessante». Il tutto «a causa di una gallina che starnazzava tutto il tempo, interrompendo senza argomenti né rispetto con frasi e argomenti insulsi».

«Peccato, sarà per la prossima. Spero ci rincontreremo e che ci siano altre occasioni per dibattere di temi che interessino l’intera popolazione. Mah…». Comunque «ci abbiamo provato. Grazie a Giorgia Meloni, che spero di rincontrare in altri dibattiti e Barbara D’Urso per l’opportunità. Ma per il futuro le consiglierei, se i temi sono importanti e seri ‘sta Aida , sarebbe meglio la mettesse in un sarcofago …. chiuso ……possibilmente…. imbalsamata», conclude Alba Parietti.