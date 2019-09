The Best Fifa 2019, piovono accuse di brogli: «Non abbiamo votato per Messi»

Piovono accuse di brogli alla Fifa. E non per una partita giocata. Esattamente per il premio The Best Fifa Football Awards 2019, organizzato quest’anno al Teatro alla Scala di Milano. Premio andato a Lionel Messi, eletto miglior calciatore dell’anno 2019. Un titolo giunto davvero a sorpresa, poichè il belga Van Dijk fresco vincitore della Champions League con il Liverpool di Klopp era dato da tutti largamente favorito. Alla serata di gala era stata notata e pure molto criticata l’assenza polemica di Cristiano Ronaldo. L’asso juventino aveva preferito snobbare la premiazione e restarsene a casa. Ora, alla luce delle accuse di brogli, quella assenza assume connotati diversi. A dar fuoco alle polveri della polemica, che probabilmente monterà nei prossimi giorni, è stato il capitano del Nicaragua Juan Barrera, che su Twitter ha voluto precisare: “Non ho votato per i premi The Best 2019 e qualsiasi informazione sul mio voto è falsa, grazie”. Dopodichè, ai giornalisti nicaraguensi che l’hanno cercato ha chiarito: “Non ho mai votato per Messi. Sono rimasto sorpreso quando ho letto la lista dei capitani votanti, fra cui figurava il mio nome, senza che abbia mai votato. La Fifa sostiene di aver mandato il link della votazione al mio indirizzo elettronico, ma in realtà non l’ho mai ricevuto e di conseguenza non ho potuto votare. Come posso apparire nella lista dei capitani che hanno votato Messi se non ho nemmeno potuto esercitare il mio diritto di voto?”. Ad aumentare i sospetti, oltre a Barrera, ci hanno pensato anche altri. Come il ct croato del Sudan, Logarusic, con accuse analoghe e sempre via Twitter. Aggiungendovi, a conferma, pure le foto della copia firmata con le preferenze da lui assegnate, in rigoroso ordine: Salah, Mané, Mbappé. Ecco, alla Fifa risulterebbe invece che il commissario tecnico della Nazionale africana abbia votato per Messi, Van Dijk e Mané: strano, no? In ultimo, ecco la Federcalcio egiziana chiedere lumi sempre alla Fifa. Lo fa con una mail nella quale da Il Cairo chiedono di sapere che fine abbia fatto la preferenza espressa per il loro Momo Salah “misteriosamente scomparsa”. Ovvio che ci saranno sviluppi.