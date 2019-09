Spray in discoteca, all’Hollywood sfiorata una strage come a Corinaldo

Panico, paura, poi il fuggi fuggi che poteva provocare una strage, all’interno del locale affollatissimo, proprio come era accaduto qualche mese fa alla Lanterna azzurra di Corinaldo. Qualcuno, stanotte, ha spruzzato spray urticante provocando un bilancio di due persone contuse e di altre due intossicate, a Milano, nella famosa discoteca Hollywood, intorno alle due e mezza. Da una prima ricostruzione sembra che siano state due le persone a spruzzare una sostanza al peperoncino. Le due persone che hanno spruzzato lo spray all’interno del locale sono poi scappate, scatenando il panico, e vengono attualmente ricercate dalla polizia. Immediatamente la gente si è diretta verso le uscite e nella calca due persone sono rimaste contuse. Secondo quanto riferito dai Carabinieri, intervenuti sul posto assieme ai vigili del fuoco e a due ambulanze, lo spray è stato spruzzato in quantità modeste dato che solo due persone sono state medicate per lievi intossicazioni e la discoteca è stata riaperta un’ora dopo. Nella calca che si è però creata quando l’odore è stato avvertito dai presenti, una ragazza italiana di 20 anni è caduta procurandosi una contusione al fianco, ed è stata portata al Policlinico così come un ragazzo marocchino di 18 anni.