Sondaggio Skytg24, altro schiaffo a Pd-M5S: “Il decreto sicurezza non va toccato”

L’ultimo sondaggio realizzato da Quorum Youtrend per conto di Skytg24 conferma lo scarsissimo feeling tra il nuovo governo giallo-verde e gli italiani. La maggioranza degli italiani, sei su dieci, giudica negativamente l’avventura di Conte, del Pd e del Movimento Cinque Stelle anche se il premier resta il politico di cui si fidano di più dopo Sergio Mattarella. Il 64% dei cittadini ha fiducia nel Capo dello Stato, il 50% ne ha nel premier, il 31% in Matteo Salvini, il 24% in Nicola Zingaretti e il 21% in Luigi di Maio. Fanalino di cda è Matteo Renzi, al 14%, che esce male dalle prime rilevazioni demoscopiche, col suo partito, Italia Viva, fermo sotto al 4% nonostante i sondaggi, agli inizi, premino maggiormente i debutti di nuovi partiti in politica rispetto a quelli già esistenti.

Cosa ci si aspetta dal governo? Che conti di più in Europa, anche se il 43% ritiene che non cambierà nulla, ma anche porti aperti e una politica più soft sull’immigrazione (36%), ma molto meno della metà di chi ha risposto ipotizza l’introduzione di una tassa patrimoniale (39%), spia di un terrore che attanaglia oltre il 60% degli italiani mentre c’è una grande aspettativa (il 50%) per l’eliminazione del reddito di cittadinanza mentre solo il 18% vorrebbe l’eliminazione del decreto sicurezza. I partiti sono invece piuttosto stabili: 31,3% alla Lega, il 21,2 al Pd, il 18% al M5S, il 7,8% a FdI , il 6,9% a Forza Italia e il 3,6% per Italia Viva di Renzi con il centrodestra al 47,2 per cento e il centrosinistra grillino al 46,2%.