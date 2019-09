Solenni funerali per Jacques Chirac: per lui votò compatta tutta la sinistra per battere Le Pen

Oggi in Francia è giornata di lutto nazionale, proclamata dal presidente Emmanuel Macron a seguito del decesso dell’86enne ex presidente Jacques Chirac. Le bandiere sono a mezz’asta e alle 15 un minuto di silenzio verrà osservato in tutti gli edifici pubblici, in particolare le scuole. Ai funerali parteciperà una trentina di capi di Stato e di governo. Per l’Italia ci sarà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sono attesi fra gli altri i presidenti russo Vladimir Putin, tedesco Frank Walter Steinmeier e congolese Denis Sassou Nguesso, il presidente della Commissione Europea Jean Claude Juncker, i primi ministri libanese Saad Hariri, ungherese Viktor Orban e belga Charles Michel. Presenti, oltre al presidente francese, anche gli ex presidenti francesi ancora viventi: Valery Giscard d’Estaing, Nicolas Sarkozy e Francois Hollande. Il funerale, officiato dall’arcivescovo di Parigi Michel Aupetit, si svolgerà nella chiesa di Saint Sulpice, dato che la cattedrale di Notre Dame è in restauro dopo l’incendio. Dopo il rito, i leader stranieri saranno ospitati a pranzo all’Eliseo. Chirac sarà sepolto nel pomeriggio in forma privata al cimitero di Montparnasse, accanto alla figlia Laurence, scomparsa nel 2016. Chirac fu presidente della Francia dal 1995 al 2007 e secondo i sondaggi è stato il capo di Stato più apprezzato dai suoi compatrioti dopo Charles De Gaulle.

La Le Pen “Non gradita” alle esequie

Ieri dalle due del pomeriggio migliaia di persone si sono messe in fila a Parigi per rendere l’estremo omaggio a Jacques Chirac. La camera ardente dell’ex presidente francese è rimasta aperta agli Invalides tutta la notte fino alle sei del mattino di oggi. La leader della destra francese Marine Le Pen ha deciso che non andrà alla cerimonia funebre per Jacques Chirac dopo che la famiglia dell’ex presidente aveva lasciato intendere che non la considerava la benvenuta. È stata la stessa presidente del Rassemblement National a confermare la notizia, su Twitter: “Con rammarico prendiamo atto del rifiuto della famiglia Chirac di rispettare le usanze repubblicane, permettendo a tutti i rappresentanti eletti del popolo francese di recarsi domani alla cerimonia di omaggio all’ex presidente”, ha scritto.

Jacques Chirac nel 2002 affrontò il ballottaggio per la presidenza della Repubblica contro Jean-Marie Le Pen, che aveva sconfitto il socialista Lionel Jospin. Come si ricorderà, tutta la Francia si mobilitò in favore di Chirac per impedire che i francesi votassero per il “diavolo” Le Pen. Si mobilitarono tutti, dall’estrema sinistra alla chiesa, e Chirac vinse agevolmente, anche se Le Pen conservò i voti che aveva ottenuto. Ma fu divertente vedere la sinsitra oltranzista andare di corsa alle urne per votare l’acerrimo nemico Chirac.

