Salvini: «Tolta dagli assistenti sociali, torna a casa. L’abbraccio con la mamma» (video)

«La gioia di mamma Anna che riabbraccia la sua bimba, ecco il video! Queste sono le cose davvero importanti, che danno forza e speranza». Matteo Salvini torna sul tema degli affidi e pubblica un video in cui commenta la notizia di una bimba di Reggio Emilia tolta alla famiglia e ora riconsegnata alla mamma. In un altro post Salvini ha ricordato la storia della piccola: «Una bellissima notizia ogni tanto! Ricordate sottratta con l’impiego di ben undici tra assistenti sociali e vigili in provincia di Reggio Emilia? Finalmente ha potuto riabbracciare i genitori!».