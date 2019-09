Rousseau, Meloni fulmina i grillini: «Scandalosi. Democrazia senza elezioni…»

Stiamo diventando il Paese più ridicolo del mondo. Fanno passare come grande esercizio di democrazia un farsa come il voto sulla piattaforma Rousseau. Senza un minimo di ritegno, visto che l’esercizio democratico si fonda su ben altri strumenti. Lo ricorda ai grillini esaltati una lapidaria Giorgia Meloni. «A tutti i vari esponenti Cinquestelle che esultano per il grande ‘esercizio di democrazia’ dato dal voto online su Rousseau ricordo sommessamente che il più grande esercizio di democrazia previsto sono le libere elezioni, quelle che M5S e Pd vogliono impedire a ogni costo. Siete scandalosi», scrive la Meloni, leader di Fdi, su Facebook, commentando quanto affermato dal pentastellato Carlo Sibilia.

Meloni: «Ai grillini ricordo che…»

«Questo giorno rappresenta un grande esercizio di democrazia. Il metodo di votazione su Rousseau non lede in alcun modo i principi costituzionali. È un gran bell’esempio per il quale dobbiamo ringraziare Gianroberto Casaleggio e tutti coloro i quali hanno contributo alla sua realizzazione garantendoci la sicurezza del voto», aveva gongolato il sottosegretario Carlo Sibilia. Davide Casaleggio, appena superati i 50mila votanti aveva proclamato il record mondiale, neanche stessimo alle Olimpiadi, senza rispetto per il senso della misura.. Le hanno sparate grosse. la Repubblica italiana fondata sul voto della piattaforma Rousseau è uno spettacolo che non è digeribile, che le persone dotate di senso delle istituzioni non possono digerire. Giorgia Meloni richiama tutti alla vera democrazia, quella appunto che non piace al M5S. Il termine usato dalla leader di FdI – siete scandalosi – è un eufemismo.