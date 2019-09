Orrore a Viterbo, ha abusato fino a pochi giorni fa di una bimba disabile: in manette il fisioterapista

Un orrore perpetrato a danno di una bambina doppiamente indifesa in quanto di soli 8 anni e in quanto affetta da disabilità. Un orrore consumato fino all’ultimo, fino ai primi giorni di settembre, quando le indagini scattate su un fisioterapista di Tarquinia che aveva in cura la piccola vittima, è stato identificato come l’aguzzino che ha inferto abusi e dolore alla piccola.

Viterbo, abusi su bimba disabile

La bambina finita nelle grinfie di un fisioterapista di Tarquinia ha vissuto un incubo che oggi, nell’esecuzione dell’arresto, è stato formalizzato nell’accusa di violenza sessuale aggravata continuata per abusi sulla bimba. Il gip di Viterbo ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per l’uomo accusato di avere commesso violenze «sino ai primi giorni di settembre – spiega in una nota il procuratore di Viterbo, Paolo Auriemma – nell’ambito di attività privata svolta a domicilio ai danni di una bambina di otto anni, residente nel viterbese e affetta da disabilità».