Modena, un uomo va in coma dopo essere stato stuprato. In manette il suo aguzzino

Un uomo di 38 anni di Mirandola, in provincia di Modena, è stato aggredito e violentato ripetutamente nei giorni scorsi ed è stato sottoposto a diverse operazioni chirurgiche, necessarie per salvargli la vita. Secondo quanto riportato da Il Resto del Carlino, la squadra mobile, insieme agli agenti del commissariato del comune emiliano, hanno individuato il suo aguzzino. Per la violenza è stato arrestato un imbianchino di 39 anni. Secondo le indagini coordinate da polizia e procura, è ritenuto responsabile delle vessazioni tra le mura domestiche nei confronti dell’uomo finito in ospedale. Una situazione quasi di asservimento totale, che aveva spinto la vittima a non sporgere denuncia probabilmente per paura di subire ulteriori violenze e ripercussioni. Appena arrivato in ospedale, prima di essere sottoposto a coma farmacologico viste le lesioni gravissime riportate durante lo stupro, il 38enne ai medici aveva detto di essere stato aggredito da sconosciuti a Ferrara. Al risveglio però, agli agenti ha raccontato la verità e il responsabile è stato fermato con l’accusa di lesioni gravi e violenza sessuale.