Meloni annuncia: «Ad Atreju ci sarà anche l’olandese Thierry Baudet»

«Ci descrivono come nemici dell’Europa. È falso: noi conservatori e sovranisti siamo profondamente europei ma siamo contro questa Ue, in mano a burocrati e lobby che pretendono di dettare regole su ogni aspetto della nostra vita. È il pensiero di Fratelli d’Italia e delle tante forze politiche che, insieme a noi, fanno parte della grande famiglia europea dei conservatori». Giorgia Meloni in un post su Facebook in cui annuncia «che anche l’olandese Thierry Baudet, presidente di Forum voor Democratie, sarà ad #Atreju19. Appuntamento dal 20 al 22 settembre all’Isola Tiberina». Nel farlo pubblica la foto del presidente di FvD: il partito è nato nel 2016, come evoluzione di un think tank fondato proprio da Baudet. «Noi non siamo anti europei – dice Baudet – È solo che non pensiamo di aver bisogno di una burocrazia continentale che gestisca la nostra vita in ogni dettaglio».