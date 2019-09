Meloni a Salvini e al Cav: «Maggioritario, presidenzialismo e abolizione dei senatori a vita. Ci state?»

Il tema delle riforme dovrà essere uno dei pilastri fondativi del nuovo centrodestra. La pensa così Giorgia Meloni, che agli alleati invia un messaggio chiaro: «Elezione diretta del Capo dello Stato, legge elettorale maggioritaria come stabilito dal popolo con un referendum e abolizione dei senatori a vita, che non sono eletti da nessuno ma che tengono in piedi i governi degli inciuci. Sono queste le battaglie che Fratelli d’Italia ha portato avanti in questi anni e che in passato sono state bocciate, purtroppo, anche dalla Lega al governo. Le coalizioni però si fanno con i fatti e non con le parole e per questo oggi Fratelli d’Italia chiede a Lega e Forza Italia un impegno ufficiale su queste sfide, le uniche in grado di fermare la deriva antidemocratica in cui il Pd vuole gettare l’Italia con l’aiuto dei grillini voltagabbana e poltronari».

Un tema importante di discussione, proprio in queste ore in cui si stanno riannodando i fili di un’alleanza interrotta dall’esperienza del governo del primo Conte. Da Matteo Salvini, sul sistema maggioritario, è già arrivata una risposta: in Italia – ha detto infatti a margine di un’assemblea degli amministratori leghisti – serve “una legge elettorale all’inglese, dove vengono eletti in collegi quelli che vanno in Parlamento ed eleggono il governo”. Lunedì la Lega presenterà, attraverso cinque regioni governate dal Carroccio, un quesito referendario proprio per ottenere questo obiettivo.