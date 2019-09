L’ira del Napoli su De Magistris: «Spogliatoi del San Paolo in condizioni pietose, ecco il video»

«Queste le condizioni degli spogliatoi del Napoli dello stadio San Paolo, a 70 ore da Napoli-Sampdoria, che hanno scatenato la reazione di mister Ancelotti contro Regione, Comune e Commissari». Così via twitter il Napoli calcio prosegue la polemica sugli spogliatoi dello stadio San Paolo, allegando un video della situazione attuale e smentendo “che il Vice Presidente Edoardo De Laurentiis abbia fatto i complimenti alla dottoressa Filomena Smiraglia per i lavori di ristrutturazione degli spogliatoi allo Stadio San Paolo”. Lavandini mancanti, sanitari da montare e i soli trabattelli a riempire gli spogliatoi che, fra tre giorni, dovranno ospitare Napoli e Sampdoria impegnate nel match valido per la terza giornata di Serie A. Prosegue quindi la polemica sul San Paolo, sollevata ieri sera dal tecnico Carlo Ancelotti. Ecco il video pubblicato dal Napoli.