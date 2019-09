La campionessa Giuliana Salce madrina della Marcia del Ricordo di EcoItaliaSolidale

Ci sarà anche la campionessa del mondo di marcia Giuliana Salce alla “Marcia del Ricordo”, organizzata dal movimento ecologista EcoItaliaSolidale il 27 settembre in provincia di Viterbo. L’appuntamento è alle 16, al campo “Emiliano Morelli” di Vallerano. La marciatrice Giuliana Salce, campionessa del mondo nel 1985 a Parigi, marcerà per cinque chilometri al fine di ricordare i ragazzi al di sotto dei 25 anni morti nell’ultimo decennio nei paesi di Canepina, Caprarola, Vallerano e Vignanello.

Un impegno arrivato anche alla Camera

Il tragitto sarà fino al Palazzo Ruspoli di Vignanello e ritorno. L’iniziativa è stata illustrata anche alla Camera dei Deputati il 19 settembre, nel corso della presentazione del libro Tacco e punta Giuliana, tacco e punta!, alla quale hanno partecipato il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, il capogruppo di FdI Francesco Lollobrigida, la deputata di FdI, Maria Teresa Bellucci, il presidente di EcoItaliaSolidale, Piergiorgio Benvenuti, e fra gli altri il sindaco di Vallerano Adelio Gregori. Ogni partecipante avrà un pettorale, che a fine manifestazione sarà autografato dalla campionessa.

Ricordo e ambiente: la marcia è plastic free

Alla manifestazione, cui hanno collaborato le giunte locali, saranno presenti sia Benvenuti sia la responsabile per il Lazio di EcoItaliaSolidale, Vanda Soriente. L’iniziativa è plastic free: non ci saranno bottigliette e bicchieri in plastica e aderisce alla Global Week for Future e al Global Climate Strike, che si chiudono proprio il 27 settembre, con milioni di giovani di tutto il mondo che manifestano in piazza e chiedono maggior rispetto per l’ambiente.