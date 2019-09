In Rete spunta la parodia: “Salvate il papà di Greta” (video)

“Aiutatemi, quella se l’è presa pure con l’Onu. Ora mi vengono a cercare perché sono il papà di Greta”. La parodia della ragazzina svedese imperversa ormai sui Social in ogni lingua e nei più svariati contesti. Ma ancora nessuno aveva preso in considerazione una delle “vittime” di Greta Thunberg. Il papà di Greta. Nella realtà è un attore in disgrazia, che sembra contento delle imprese della figlia ambientalista e girovaga. Un personaggio che, invece, diventa un povero martire nella parodia del comico romano Marco Capretti. Il popolare volto della trasmissione Made in Sud ha scelto di indossare l’impermeabile giallo che ha reso famosa Greta e di camuffarsi da genitore della ragazzina svedese.

Capretti in “Salvate il papà di Greta”

Nella parodia che da qualche tempo sta circolando in Rete, Marco Capretti è prigioniero della figlia, che lo sottopone a mille angherie ai più incredibili stenti nel nome della lotta al cambiamento climatico. Per salvare l’ambiente, la ragazzina svedese sacrifica il povero padre. In questo ultimo video che da poche ore sta circolando in Rete, il papà di Greta fornisce la sua versione della ragazzina e del discorso all’Onu. Una versione dalle connotazioni esilaranti e irresistibili. Centoventi secondi tutti da vedere che si concludono con un liberatorio “Evviva la plastica!”.