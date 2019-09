5 settembre, si celebra la giornata della Carità in onore di Santa Teresa di Calcutta

Il 4 settembre 2016 Madre Teresa di Calcutta è stata proclamata santa. “La santità – diceva Madre Teresa- non è un privilegio di pochi. È un semplice dovere per voi, per me. Se vi sono poveri nel mondo è perché voi ed io non diamo abbastanza”.

Un giorno – racconta il Cardinale Angelo Comastri – un fotografo famoso le chiese: “Madre, io vorrei cogliere i segreti di questi occhi. Perché i suoi occhi sono così felici? Io ho fotografato attori, attrici, ma non ho mai visto occhi così felici.” “La risposta della Madre fu un capolavoro: se vuole sapere il segreto è molto semplice i miei occhi sono felici perché le mie mani asciugano tante lacrime. Faccia così anche lei”.