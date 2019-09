Idiozie di fine estate: impazza il gioco horror di Samara. E a Roma finisce a calci in faccia (video)

E’ avvolta in un lenzuolo bianco, ha capelli neri e scarmigliati davanti alla faccia, si muove come uno zombie. Un macabro gioco in cui ci si traveste da Samara Morgan, la bambina indemoniata del film The Ring, e si va in giro a spaventare i passanti. I video vengono poi postati su Twitter o su Instagram. La nuova sfida social si chiama ‘Samara Challenge’ è si sta allargando in fretta. I primi emuli della protagonista della saga horror ‘The Ring’ sono stati segnalati a Catania lo scorso 29 agosto. Le persone hanno condiviso sui social le foto di questi strani incontri commentandoli con ironia e a volte con minacce. Nei giorni successivi altri episodi si sono verificati a Foggia e a Napoli. Le ultime apparizioni di ‘Samara’ a Roma sono state accolte con avvertimenti non troppo velati: “Poi non vi lamentate se finite pieni di lividi, o peggio…”. A San Basilio è andata a finire proprio così: calcio in faccia alla Samara di turno.

A Roma Samara è stata avvistata a Quarto Miglio Appio, Centocelle, Pigneto, Casal Bruciato, San Basilio e Casal Monastero dove ieri sera i poliziotti hanno iniziato la prima battuta di caccia allertati da decine di segnalazioni. Anche perché in una delle foto pubblicate su Instagram si vede Samara accanto a un cassonetto dato alle fiamme.