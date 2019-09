I ragazzi di Atreju colpiscono ancora: gli annunci a 5 stelle sono tutti da ridere

“Atreju 2019 è anche goliardia”. La sferzante satira dei giovani di Fratelli d’Italia ha colpito ancora. Stavolta prendendo di mira in maniera fulminante il Movimento 5 Stelle e il suo formidabile voltafaccia. Una serie di cartelli tipici delle agenzie immobiliari accolgono i visitatori dell’Isola Tiberina in modo sorprendente ed esilarante.

“Vendesi Insulti al Pd al miglior offerente. Rivolgersi al Movimento 5 Stelle. Contatto Luigi Di Maio”. Oppure “Vendesi Onestah per cambio idea. Contatto Paola Taverna”. E ancora: “Cercasi coerenza politica (disperatamente). Rivolgersi a Pd e M5s. Contatto Matteo Renzi e Beppe Grillo”. Annunci a 5 Stelle che hanno attirato la curiosità dei partecipanti a questa ventiduesime edizione di Atreju e che hanno lasciato il segno.

Ad Atreju si fa ironia sulla coerenza M5s

«Quelli affissi – spiegano gli organizzatori – non sono semplici annunci per vendere casa o la macchina, cercare un terreno o una bicicletta. A essere in vendita questa volta sono le vecchie battaglie del Movimento 5 stelle, ormai in disuso, oppure a essere venduta è anche “l’anima a Zingaretti”». E l’anima, osservano i giovani di Fratelli d’Italia, «è quella dei pentastellati che erano “partiti incendiari e fieri e ora si ritrovano tutti pompieri”». Un vecchio adagio mai tramontato.

Gli annunci firmati Movimento 5 stelle sono uno più divertente dell’altro. Tra i più curiosi ci sono “Vendesi siti on line per l’uscita dall’euro”, “Vendesi slogan contro la casta”, “Cercasi dignità” ormai perduta dopo il patto della poltrona con il Partito democratico. I cartelli non risparmiano neanche il partito di Zingaretti e il suo (ormai ex) esponente di spicco e protagonista dell’inciucione Matteo Renzi. In questo caso si “Cerca la dignità”, perduta dopo le promesse non allearsi mai e poi mai coi grillini. In casa Pd si “Vende anche la Coerenza”, che ormai sembra essere merce sempre più rara nella politica italiana.