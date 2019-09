Gianni Morandi in giallorosso su Fb per fare gli auguri al governo. Ma non tutti i fan hanno gradito…

Maglietta gialla, pantaloncini rossi. Così Gianni Morandi appare in foto su Facebook per inviare un augurio al governo giallo-rosso. Questo il post che accompagna la foto: “Riuscirà questo governo a fare qualcosa di buono per gli italiani? Aspettiamo con fiducia ma con altrettanta preoccupazione”, scrive Morandi, raccogliendo oltre quattromila commenti.

Le reazioni sono di ogni tipo: “Ma non eri del Bologna?”, si domanda qualcuno. Mentre altri citano le sue canzoni per dire la propria: “Il colore è bellissimo peccato sono andati a 100 alľ’ora per occupare le poltrone”. Oppure: “E se questo fosse quell’uno su mille?”. Ma c’è anche chi usa toni meno gentili: “Gianni sono stata tua fan fin da fatti mandare dalla mamma ma oggi io da nonna ti mando a f…”. E ancora: “Gianni Morandi hai sempre manifestato simpatie di sinistra, non puoi scrivere altrimenti…tuttavia basterebbe un po’ di buon senso per capire che dopo il voto politico ,nelle regionali e nelle europee , l’aria è cambiata fattene una ragione”. E c’è infine chi tira le somme: “Questo governo farà qualcosa di buono per l’Europa, sicuro”.