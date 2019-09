Effetto-Conte sugli scafisti: Lampedusa scoppia, sbarcati altri 108 migranti

L’effetto “buonista” del governo Conte produce subito i suoi effetti. Se settembre fa registrare il nuovo record di sbarchi, l’ultima notte è stata davvero drammatica per Lampedusa dove sono approdati complessivamente 108 migranti. Intorno alle 23 un barcone con a bordo 92 persone è stato intercettato a poche miglia dall’isola da una motovedetta della capitaneria di porto. Altri 16 migranti, a bordo di un barchino, sono giunti direttamente a terra. L’hot spot, dove in questo momento si trovano circa 200 extracomunitari a fronte di una capienza massima di un centinaio di ospiti, resta al collasso. Altri 90 migranti hanno lasciato in mattinata l’hotspot di Lampedusa per essere trasferiti in nave a Porto Empedocle. Nel frattempo prosegue la protesta di un gruppo di tunisini che chiedono di non essere rimpatriati manifestando sulla piazza della chiesa madre dell’isola; di giorno rimanendo seduti e la notte dormendo a terra.

E le Ong? Lavorano di gran lena per recuperare migranti nelle acque prospicienti l’Italia: la nave umanitaria Ocean Viking, gestita in collaborazione da MSF e Sos Mediterranee, ha effettuato nei giorni scorsi quattro diversi salvataggi soccorrendo 217 persone, di cui 35 nella zona di ricerca e soccorso maltese sotto il coordinamento delle autorità maltesi. “Le 182 persone sulla Ocean Viking aspettano di ricevere un porto sicuro senza ulteriori ritardi”, conclude Msf.o senza ulteriori ritardi”, conclude Msf.