È morto Jacques Chirac, ex presidente e leader del centrodestra francese

È morto Jacques Chirac. L’ex presidente transalpino si è spento a 86 anni. Sin dal 2005, a causa di un ictus che l’aveva colpito durante il suo secondo madato, era stato più volte ricoverato e costretto a sottoporsi a costanti cure. Chirac è stato presidente della Repubblica francese dal 1995 al 2007, anno in cui decise di ritirarsi definitivamente dalla vita pubblica. “Il presidente Jacques Chirac si è spento questa mattina tra i suoi cari, pacificamente”, ha fatto sapere alla stampa Frédéric Salat-Baroux, marito di Claude Chirac, la figlia dell’ex presidente francese. Chirac, che risiedeva nella sua casa parigina, insieme a sua moglie Bernadette, è stato uno dei leader indiscussi del gollismo francese nonchè costante punto di riferimento per tutto il variegato mondo del centrodestra d’oltralpe. Ha fondato sia il Raggruppamento per la Repubblica sia l’Unione per un Movimento popolare (che diventerà poi I Repubblicani) ed è stato per due volte primo ministro, la prima con Valery Giscard D’Estaing all’Eliseo e la seconda durante la stagione di Francoise Mitterand. Dal 1977 al 1995 è stato anche e ininterrottamente Sindaco di Parigi.