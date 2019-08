Sondaggio: gli italiani vogliano votare e sognano un governo sovranista

Per quale motivo Pd e M5s hanno una tremebonda paura di andare al voto? A questa domanda risponde il sondaggio di Antonio Noto presentato in diretta ad Agorà Estate, su Raitre. Il motivo è molto semplice. Ben il 38 per cento degli italiani voterebbe la Lega di Matteo Salvini. Solo il 23 per cento sceglierebbe il Partito democratico. Crollo verticale, invece, per il Movimento 5 stelle, sceso al 16,5. Gli elettori, al momento, premierebbero anche la coerenza di Giorgia Meloni con Fratelli d’Italia.

Il sondaggio che premia i sovranisti

Il partito della Meloni infatti è scelto dall’8 per cento degli interpellati (nettamente sopra Forza Italia di Silvio Berlusconi, arenato al 6,5 per cento). Il sondaggio realizzato per Raitre certifica una maggioranza sovranista schiacciante. Con questi numeri, la Lega otterrebbe un primato storico. La rilevazione è stata realizzata nei giorni immediatamente precedenti le dimissioni del premier Giuseppe Conte. La rilevazione è datata infatti il 9 agosto. A proposito del presidente del Consiglio, il sondaggio ipotizza un partito di Conte all’11 per cento, come potenziali elettori. Mentre per quanto riguarda la prospettiva delle elezioni, chiedono di andare al voto ora. Mattarella li ascolterà?