“No al governo degli sconfitti”. Fratelli d’Italia in piazza (video)

In contemporanea con la “pagliacciata” andata in scena al Senato, ieri pomeriggio Fratelli d’Italia è scesa in piazza a San Benedetto del Tronto per chiedere “elezioni subito”. La petizione nazionale promossa dal partito sovranista si pone l’obiettivo di tornare subito al voto, dicendo No a “inciuci, trasformismi e governi che non siamo espressione della volontà popolare”.

Iniziativa di Fratelli d’Italia a San Benedetto

All’appuntamento hanno preso parte numerosi parlamentari del partito di Giorgia Meloni, a partire da Carlo Fidanza, sambenedettese di nascita, fresco di rielezione al Parlamento Europeo. Con lui, il deputato marchigiano Francesco Acquaroli, i responsabili nazionali dell’Organizzazione, Giovanni Donzelli, e degli Enti Locali Guido Castelli, il presidente della Giunta per le autorizzazioni Andrea Delmastro, i deputati Marco Osnato, Luca De Carlo, Paolo Trancassini, oltre al neo eletto sindaco di Ascoli Piceno Marco Fioravanti, al portavoce regionale Carlo Ciccioli e al consigliere regionale Elena Leonardi. I lavori sono stati aperti dal vicesindaco di San Benedetto Andrea Assenti. Al suo fianco hanno partecipato tutti gli esponenti cittadini di Fdi: l’assessore Pierluigi Tassotti, il presidente del Consiglio Comunale Giovanni Chiarini e i consiglieri comunali Gianni Balloni, Giacomo Massimiani, Eleonora Croci e Pierfrancesco Troli.

“Boldrini, Boschi, Casini, Trenta…la sfilata dei perdenti”

Nel corso della manifestazione – andata in scena nel bel mezzo della crisi di governo – Fratelli d’Italia ha espresso con forza la propria contrarietà all’eventualità di un accordo tra Pd e Cinque Stelle definito a più riprese “un matrimonio di interessi”. «Vogliono fare il governo degli sconfitti –hanno detto gli esponenti di FdI presentando l’iniziativa – ecco l’elenco di chi andrebbe al governo». Una carrellata dove gli esponenti sovranisti hanno mostrato le foto di Renzi, Boschi, Boldrini, Trenta, Casini e altri impresentabili della politica italiana. Tutti insieme appassionatamente con l’unico scopo di rimanere incollati alla poltrona.