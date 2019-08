Salvini: «Open Arms tiene in ostaggio a bordo finti malati e finti minorenni»

«Da 17 giorni, invece di andare in un porto spagnolo, questi “signori” tengono in ostaggio gli immigrati a bordo (fra cui finti malati e finti minorenni) solo per attaccare e provocare me e l’Italia. Non mi fate paura, mi fate pena. Io non mollo». Lo scrive su Facebook il ministro e vicepremier Matteo Salvini, replicando a un post della Open Arms che ha definito «miserabile chi utilizza 107 esseri umani “senza nome” e dei voluntar@ come ostaggi per fare propaganda xenofoba e razzista”. Complici tutti quelli che lo permettono e si prendono gioco del loro dolore.

Salvini, i commenti del web

Il post di Salvini ha ricevuto una valanga di commenti. Un utente scrive: «Non mi spiego perché una ong spagnola ha preferito il braccio di ferro con l’Italia per 16 giorni anziché una bella crociera di due giorni con il mare calmo per raggiungere Barcellona costa meravigliosa della Spagna socialista??? Una bella vacanza altro che Costa o Msc! Chiedo ai buonisti una spiegazione razionale!». E un altro aggiunge: «La cosa grave che l’Europa non fa e non dice nulla a riguardo. Nave spagnola con bandiera spagnola? Vai in Spagna invece di stare ferma in mare tutti questi giorni! La verità è che anche a loro (l’Europa dico) non je ne frega nulla delle vite umane, ecco perché non fanno niente! Europa unita ma de che. Salvini non mollare».