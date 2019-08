Roma, minacciava e picchiava per soldi madre e sorella: arrestato

Un 36enne arrestato a Roma per maltrattamenti in famiglia ed estorsione. Disperate dalle continue minacce e aggressioni, le due vittime, madre e sorella, hanno trovato il coraggio e hanno chiesto aiuto alla Polizia di Stato. Ieri mattina, quando gli agenti del Reparto Volanti della Polizia sono arrivati a casa delle due donne, hanno notato la porta d’ingresso con una vistosa ammaccatura, probabilmente causata da un pugno. Le vittime hanno raccontato loro che da circa due anni subivano minacce e violenze con continue richieste di denaro da parte dell’uomo, rispettivamente figlio e fratello. La madre, in particolare, aveva un vistoso livido sul braccio, ed ha raccontato di essere costretta a dare denaro al figlio, malgrado lui percepisse una pensione minima. Per paura delle sue reazioni, le vittime non lo avevano mai denunciato. Gli agenti hanno appreso che a partire da sabato sera, nel giro di poche ore, l’uomo si era presentato a casa chiedendo per ben tre volte dei soldi. L’ultima volta nel corso della mattinata, quando dopo aver preso a pugni e calci la porta d’ingresso, la madre era costretta a farlo entrare: una volta dentro, il 36enne si era sdraiato in camera da letto. Alla vista degli agenti, ha iniziato ad aggredirli verbalmente mentre continuava a minacciare le due donne. Accompagnato negli uffici del Commissariato San Basilio per lui sono scattate le manette. Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia ed estorsione.