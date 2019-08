Napoli, rumena aggredisce cameriere e cliente in un bar. Bloccata con lo spray

Scene di paura nel pieno centro di Napoli. Un’immigrata rumena di 42 anni, Valerica Vlaic, per motivi ancora da chiarire ha iniziato ad urlare e a lanciare oggetti contro un cameriere e un cliente di un bar in piazza Garibaldi, a pochi passi dalla Stazione Centrale. Subito sono intervenuti alcuni agenti di polizia che in quel momento si trovavano in zona perché impegnati in un servizio congiunto di controllo del territorio con i militari dell’Esercito italiano.

Le forze dell’ordine hanno prima tentato di farla ragionare e di calmarla. Ma non c’è stato nulla da fare: la rumena si è scagliata contro i poliziotti colpendoli con calci e pugni. Questi ultimi, per evitare che la situazione degenerasse ulteriormente, sono stati costretti ad utilizzare lo spray in loro dotazione per bloccarla.

Solo così, gli uomini dell’Ufficio Prevenzione generale hanno arrestato per resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale la 42enne che, in seguito ad accertamenti, è risultata avere precedenti di polizia.