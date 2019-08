Meloni: «Vogliono impedirci di andare al governo». E pubblica le frasi della Boschi

«Hanno gettato la maschera! Altro che alleanza per il bene della Nazione. L’accordo Pd-M5S è solo per impedire alla destra di andare al governo con i voti degli italiani. E questi sarebbero i democratici? Fate girare. #ElezioniSubito». Lo scrive la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, pubblicando su Facebook una foto di Maria Elena Boschi con alcune sue frasi virgolettate in cui definisce M5S composto da persone «incompetenti e incapaci» e poi «preferisco trovare una soluzione diversa piuttosto che consegnare l’Italia alla destra per i prossimi cinque anni».

Meloni, il web contro la Boschi

E il web si scatena contro la Boschi. Scrive un utente: «I veri problemi arriveranno con voi al governo, come ci avete messo in croce, così continuerete a farlo, altro che la destra… Tuo padre sta bene adesso sì? Con i soldi degli italiani». E un altro aggiunge: «La gente si chiede perché in Italia si applichi solo una parte della Costituzione, radunando maggioranze improbabili e minando la stabilità politica del Paese. La gente comincia ad avere sempre meno fiducia nella nostra democrazia e si chiede perché le venga sempre negato il diritto di esprimersi attraverso l’esercizio del voto. La gente ha il terrore di un partito, che ha già mostrato all’atto pratico quali siano i suoi intenti, e deve sperare che il Capo dello Stato le dia voce, quando dovrebbe essere scontato che lo faccia. Ti prego, Giorgia, non mollare!». E un’altra ancora osserva: «Questa persona non dovrebbe stare proprio in politica per i giudizi che dà, bisogna essere più seri».